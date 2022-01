Homem morre afogado no Porto da Barra após ter convulsão no mar

Um homem morreu na praia do Porto da Barra na tarde desta quinta-feira (6). De acordo com a Guarda Civil, a vítima, que tinha 37 anos, teve uma crise convulsiva dentro do mar e acabou se afogando.

O homem chegou a ser retirado da água e levado até a faixa de areia, onde foi reanimado por uma equipe do Grupamento de Bombeiros Militar (GMAR), mas não resistiu. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada até o local e confirmou a morte.

O nome do homem não foi divulgado. Também não há informações se ele estava sozinho na praia ou acompanhado de alguém.