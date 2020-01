Homem morre afogado no Porto da Barra, em Salvador

Um homem morreu afogado na manhã de domingo (19) na praia do Porto da Barra. Gildeon Silva Costa, de 25 anos, ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Salvar, do Corpo de Bombeiros Militares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o rapaz já havia morrido.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde segue na manhã desta segunda-feira (20), aguardando familiares para a liberação. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, em 2019, foram registradas 25.029 ocorrências nas praias de Salvador, sendo 23.708 procedimentos de prevenção para salvamento aquático, 100 crianças perdidas, 544 resgates, 5 afogamentos, 14 buscas de cadáveres, 24 recuperação de cadáveres, 169 atendimentos pré-hospitalares, 5 buscas e resgates de animais, 1 busca para recuperação de patrimônio, 303 instruções e treinamentos e 156 palestras.

Ainda segundo os bombeiros, os números de 2020 ainda não foram divulgados. O órgão trabalha com um levantamento mensal de ocorrências, e o balanço atual será divulgado no final do mês.

Risco

Segundo o tenente Joel, as três praias de maior risco para os banhistas são as Praias do Farol da Barra, Praia do Buracão e Praia de Ondina. No Farol e em Ondina são as que possuem o maior índice de ocorrências registradas pelos bombeiros, por se tratar de forte presença de correntes de retorno.

Já a Praia do Buracão, é classificada, segundo o tenente, como praia de tombo, que é quando há formações de ondas na areia da praia.

"Houve esse caso no Porto da Barra ontem, com suspeita da vítima ter batido a cabeça, mas não chegamos a ver ferimentos expostos. Sem falar que é estranho esse tipo de afogamento no Porto, já que se trata de uma praia calma. Testemunhas disseram aos salva-vidas que o rapaz estava pulando do trampolim, mas não podemos afirmar. Temos pessoas qualificadas nas praias que cobrimos dando orientações sobre esse tipo de conduta", contou.

*com supervisão do chefefe de reportagem Jorge Gauthier