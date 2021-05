Homem morre após salto de base jump no Rio de Janeiro

Um homem identificado como Eduardo Giovani Carvalho da Silva, de 36 anos, morreu após saltar de base jump, na tarde deste sábado (22), em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Ele bateu em um prédio e caiu no meio da pista da Auto-Estrada Lagoa-Barra, sentido Zona Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um chamado foi atendido às 12h05 na Autoestrada Lagoa Barra, no bairro de São Conrado. O praticante, que já se encontrava morto.

O Corpo de Bombeiros informou que não houve um segundo pedido de socorro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os dois perderam o controle. Um deles desaparece atrás de um edifício e o outro, embora demonstre dificuldade, dá a impressão de conseguir pousar.

Base Jump é uma modalidade na qual o esportista salta de penhascos, pontes e prédios com um equipamento e paraquedas apropriado para aberturas a baixas altitudes. Devido ao risco, muitos países proíbem ou limitam a prática.

Em decorrência dos ventos hoje no Rio, o Clube de Voo Livre de São Conrado estava com sua rampa na Pedra Bonita fechada. Uma das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na cidade, localizada na Vila Militar, registrou mais cedo rajadas com mais de 50 km/h.