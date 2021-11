Homem morre após ser espancado no bairro de Valéria, em Salvador

Um homem de 43 anos identificado como Antônio Carlos dos Santos morreu após ser espancado por um grupo de pessoas na rua do Lavrador, no bairro de Valéria, em Salvador, na noite de domingo (7). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que não informou sobre a autoria ou a motivação do crime.

A Polícia Militar foi acionada durante a tarde para atuar na Rua da Paz do Derba, também em Valéria. Ao verificarem o acontecido, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Valéria. Uma equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Silc/DHPP) esteve na unidade de saúde e expediu a guia médico-legal.