Homem morre após tiroteio no bairro do Lobato

Um homem foi morto durante uma troca de tiros no bairro do Lobato, na Rua Joao de Deus, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (13). Ele não foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, as guarnições se deslocaram até o lugar após serem informadas de um tiroteio entre suspeitos armados, mas, quando chegaram ao local, os homens já haviam fugido. Os policiais localizaram apenas a vítima no chão.

Uma das guarnições prestou socorro à vítima para o Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, a a 3ª Delegacia de Homicídios investiga autoria e motivação. Guias de perícia e remoção foram expedidas.

O policiamento está reforçado na região.