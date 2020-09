Homem morre depois de ser baleado no Fim de Linha do Pero Vaz

Um homem morreu depois de ser baleado foi no bairro de Pero Vaz, em Salvador. Ele foi socorrido com vida por policiais militares, mas não resistiu. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (20).

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta de 0h20 moradores entraram em contato com o Centro Integrado de Comunicação da polícia para denunciar que ouviram barulhos de tiros no final de linha do bairro de Pero Vaz.

Uma equipe da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Liberdade) foi ao local e encontrou um homem ferido. A PM contou que a vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas que não resistiu aos ferimentos. O nome do home não foi divulgado.

A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas.