Homem morre e outro é baleado em tiroteio no Vale das Pedrinhas

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio no Vale das Pedrinhas, na noite desta segunda-feira (2). Levi Roberto dos Santos Maia, 28 anos, foi baleado no tórax e no abdômen e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O homem que morreu ainda não foi identificado.

Policiais da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Nordeste de Amaralina) contaram para os investigadores do posto policial do HGE que foram até a localidade das Casinhas, no Vale das Pedrinhas, apurar uma denúncia.

Eles foram informados que um dos homens envolvidos no assalto a uma joalheria no Shopping da Gente, em outubro deste ano, e que resultou na morte do soldado Tiago Ribeiro Simões, 35 anos, estava na comunidade das Casinhas.

Os policiais disseram que, quando se aproximavam do local, encontraram cerca de dez homens armados, que os bandidos atiraram e que eles revidaram. Era por volta das 17h30. Depois de uma troca de tiros, Levi e o homem desconhecido foram encontrados baleados. Nenhum policial se feriu.

No local, os PMs encontraram 71 pinos de uma sustância que aparentava ser cocaína, 38 trouxas do que parecia ser maconha e dois revólveres. A viatura socorreu os feridos até o hospital, mas apenas Levi sobreviveu. O estado de saúde dele não foi divulgado.