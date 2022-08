Homem passa 5 dias isolado em ilha e detalha sobrevivência com limão e carvão

Com apenas dois limões, um pedaço de carvão e misturando água salgada com doce, o jardineiro Nelson Nedy Ribeiro conseguiu sobreviver durante os cinco dias em que ficou preso na Ilha de Palmas, no Rio de Janeiro. Ele foi arrastado pelo mar em Grumari, na Zona Oeste do Rio.

Em conversa ao G1, o jardineiro revelou que foram dias frios e que conseguiu ter a sorte de beber um pouco de água através da chuva que caía. "Muito frio, sem água... Caiu uma chuvinha, eu colocava a mão nas gotinhas de chuva e apanhava, pra molhar a boca. Eu estava com muita sede. A noite passou tão rápido que eu nem acreditei", disse.

No primeiro amanhecer, ele encontrou uma barraca que foi usada por pescadores e usou o colchonete e o cobertor para se proteger do frio e descansar. Com fome e sem ter nada para comer, revirou o local e achou duas garrafas de água, sendo apenas uma com líquido limpo. Mas, com medo de passar mais dias na ilha, ele misturou água salgada com a doce. A alimentação foi apenas com o limão e um carvão, que comeu, mas se arrependeu logo em seguida.

(Foto: Reprodução / TV Globo)

No último dia ilhado, no sábado (13), Nelson foi avistado por um banhista que estava rodando com uma moto aquática, que conseguiu acionar o socorro. Com ferimentos médios nas costas após ser arrastado pelo mar, o jardineiro foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde recebeu atendimento médico.