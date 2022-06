Homem passa mal e morre na área de embarque do ferry-boat Zumbi dos Palmares

Um homem faleceu no final da tarde desta segunda-feira (27), no momento do embarque no ferry-boat Zumbi dos Palmares, no Terminal de Bom Despacho. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, o passageiro que estava dentro do carro da família quando sentiu-se mal.

A tripulação do ferry acionou o Samu de imediato, que respondeu rapidamente. Os socorristas realizaram o atendimento da vítimas, mas ela não resistiu e acabou falecendo.

Segundo relato de pessoas da família que o acompanhavam, ele já vinha se sentindo mal antes de embarcar.

A empresa declarou que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares. A Internacional Travessias ainda informou que o caso não tem relação com as condições do tempo que afligiram as embarcações.