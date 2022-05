Homem passa por cirurgia para realocar pênis após órgão ter ficado anexado ao braço; entenda

Um homem britânico sofreu uma infecção tão grave no sangue que causou a perda do seu pênis. Para que não perdesse de vez o órgão, os médicos decidiram o fixar no seu braço por seis anos, quando, após uma cirurgia, o paciente conseguiu recuperar a vida sexual. O pênis havia sido colocado no lugar.

Malcolm MacDonald, de 47 anos, viveu o "pesadelo" após ter sido diagnosticado, em 2010, com uma infecção na região do períneo. O documentário da BBC, "O homem com um pênis em seu braço", mostra o drama, e a solução encontrada pelos médicos para fabricar um novo órgão, usando a pele do braço esquerdo.

"As pessoas me perguntam sobre isso quando me veem no pub e, claro, fazem piadas", contou. "Mas eu entendo. Não é todo dia que você vê um homem com um pênis no braço. Eu vejo o lado engraçado disso. Não tenho outra opção", diz o homem.

Ele se lembrou também da vez em que o órgão quase atingiu a cabeça de uma idosa no mercado. Ao tentar ajudar a mulher a pegar um item na prateleira de cima, o pênis saiu da manga de sua camisa. "É algo para contar aos netos, não é?", brincou.

Foi no início desse ano que MacDonald conseguiu ter a cirurgia bem-sucedida, com a movimentação do pênis para a região pubiana.

Antes, a cirurgia de correção estava sendo adiada por questões desde equívocos no agendamento, falta de profissionais e até empecilhos causados pela pandemia de covid-19.

Para o procedimento, foi feita a retirada de nervos e vasos sanguíneos do braço, para que fossem colocados costurados na parte abaixo do abdômen. Assim, foi estabelecido o suprimento de sangue para o novo pênis.

Além do trabalho de urologistas junto com cirurgiões plásticos para garantir uma uretra funcional, os médicos ainda acrescentaram 5 cm ao órgão, a pedido do paciente, totalizando 15 cm.

"Foi uma operação de nove horas", afirmou. "A primeira coisa que fiz foi olhar para baixo e pensei: 'Não acredito. Eles conseguiram desta vez'", celebrou.

Os especialistas também instalaram dois tubos no pênis para inflá-lo como uma bomba manual, para permitir a ereção. "Isso pode ser um ponto de virada na minha vida", celebrou MacDonald.