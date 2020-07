Homem Pateta: pais de jovem dono de um dos perfis 'ficaram assustados'

O adolescente de 12 anos que é apontado como criador de um perfil do Homem Pateta, que propõe desafios a crianças ligados a suicídio e automutilação, disse que tudo era "uma brincadeira". Uma operação de busca e apreensão foi realizada na casa do adolescente, morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (10).

"Em um primeiro momento, ele negou o envolvimento, mas depois viu que tínhamos provas e admitiu que tinha feito uma brincadeira", disse o delegado Rodrigo Ayres, da Delegacia Seccional de Sorocaba, em entrevista ao UOL.

De acordo com ele, os pais do jovem afirmaram que não notaram comportamento diferente do filho e que não imaginavam o que estava acontecendo. Ainda de acordo com os responsáveis pelo garoto, ele passava bastante tempo em frente à tela do celular, mas, levando em consideração a pandemia de covid-19, eles não se preocuparam.

Segundo Ayres, nas últimas semanas, foram recebidos ao menos seis boletins de ocorrência que registravam relatos de perfis com o nome Jonathan Galindo e a foto de um homem vestido como o personagem da Disney.

"Ele disse que foi influenciado por um canal no YouTube que falava sobre o Homem Pateta e quis pregar uma peça. Os pais dele ficaram assustados com a situação", comentou o delegado.

Os policiais de Sorocaba chegaram até o jovem após rastrearem seu celular, que enviou mensagens para outras pessoas com idades entre 12 e 14 anos. Ele foi atrás de colegas com que não tinha muita intimidade, mas que sabia onde moravam e onde estudavam.

Segundo o UOL, o menino se passou pelo Homem Pateta e começou a assustar os colegas, fazendo menções como "eu sei onde você mora" e "sei em qual escola você estuda". O celular do jovem foi apreendido e será periciado