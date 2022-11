Homem que agrediu cachorro em prédio em Armação é ouvido pela Polícia

O homem que agrediu um cachorro dentro de um prédio no bairro de Armação e foi flagrado e filmado por um morador, prestou depoimento na 9ª Delegacia de Polícia, na Boca do Rio, nesta terça-feira (1°).

O suspeito foi ouvido na presença de um advogado. O conteúdo do depoimento não foi divulgado pela Polícia Civil (PC-Ba), mas de acordo com a instituição, o homem deve ser indiciado pelo crime de maus tratos contra animais.

O acusado pelas agressões compareceu para depor cinco dias após a intimação, realizada na última sexta-feira (28), pela Polícia. Já a ocorrência contra o suspeito foi registrada na manhã do dia anterior (27), por representantes do prédio onde a cena foi filmada.

O caso

Na última quinta-feira (27), imagens que mostram o rapaz chutando o animal e jogando objetos nele foram gravadas por um morador e divulgadas nas redes sociais. No mesmo dia, equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), da Polícia Militar, estiveram no prédio em busca do suspeito.

Os PMs conseguiram falar com o tutor do cachorro pelo telefone. O homem contou que está em outra cidade e que pediu para um amigo cuidar do cão, que é da raça buldogue francês. Esse amigo não foi localizado. Os dois moram em prédios próximos, em Armação.

"Em razão da impossibilidade de resgate do animal na ocasião, os representantes da instituição de acolhimento informaram que deverão solicitar junto à justiça o acesso ao imóvel para a retirada do cachorro do local em outra oportunidade", diz nota da PM.

A secretária municipal de sustentabilidade Marcelle Moraes, que é protetora animal, postou os vídeos em suas redes sociais e lamentou o caso. Ela foi até o prédio onde as cenas foram gravadas e também conversou com o dono do cachorro, que contou que o agressor pegaria o cachorro para passear.

Ela diz que o tutor do buldogue defendeu o amigo e que se ele é conivente com o comportamento também é criminoso. "Isso é um claro crime de maus-tratos", afirma, dizendo que o cachorro poderia ter morrido. A secretária diz que vai amanhã encontrar o dono do cão para verificar a saúde do animal.

O caso segue sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia.