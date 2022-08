Homem que assaltava pedestres em Piatã é preso pela PM

Um homem que roubava pedestres no bairro de Piatã foi preso pela Polícia Militar na manhã deste domingo (21). De acordo com o Departamento de Comunicação Social da PM, policiais da Operação Apolo estavam fazendo patrulhamento na área quando foram informados de que dois homens tinham roubado as pessoas e fugido.

O material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes (Foto: Divulgação PM)

Os policiais militares fizeram rondas e avistaram os suspeitos. Ao notar a presença da PM, os dois teriam fugido, mas um foi alcançado na Rua da Mangueira. Com o homem, foram encontradas 20 porções de maconha, 58 porções de crack, quatro pinos de cocaína, 14 munições calibre 7,62 intactas, um carregador de pistola calibre .40, seis aparelhos celulares, um blusão camuflado, dois relógios, duas correntes douradas, uma mochila e uma bolsa feminina.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Os materiais também foram entregues à delegacia.