Homem que atacou motoboy negro em 2020 comete novo ato racista; vídeo

Mateus Abreu Almeida Prado Couto, que em julho de 2020 atacou e xingou o motoboy negro Matheus Pires, voltou a ser gravado praticando racismo. Em vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece atacando funcionários de um mercado em Campinas (São Paulo).

Nas imagens, é possível ver Mateus na calçada em frente ao estabelecimento. Sem máscara, ele ofende vendedores e se diz superior por ser 'nórdico' - referência à região da Europa conhecida por ter pessoas brancas.

Vocês lembram daquele homem racista que atacou um motoboy ano passado em Valinhos ? Pois ele veio pra Campinas, em Barao Geraldo e atacou novamente Motoboys negros.



Em entrevista ao portal UOL, Diego Brasa, filho dos proprietários do mercado, relatou que o homem havia ido até o local na manhã de sexta e se irritado com os funcionários por ter sido impedido de entrar no estabelecimento sem máscara.

“Por estar sem a proteção, o funcionário não deixou que ele entrasse no mercado, nisso ele já ficou bem irritado e fez alguns xingamentos. Depois colocou uma camiseta cobrindo o nariz e a boca, entrou, fez a compra dele e foi embora. Nesse momento ele já estava bastante exaltado”, afirmou.

Horas depois, por volta das 13h, o contabilista teria voltado ao local ainda mais exaltado e feito as ofensas. “Ele dizia que atendíamos muitos clientes negros e que nós roubávamos os clientes. Além de fazer menção a questão de ele ser branco. Ele estava muito descontrolado e ficou cerca de 30 minutos em frente ao mercado nos xingando”, acrescentou Diego.

A Guarda Civil Municipal e o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) foram chamados. Após quase três horas, o agressor aceitou passar por atendimento médico e foi encaminhado pela GCM para o Hospital de Clínicas da Unicamp. De acordo com a GCM, o pai do suspeito foi chamado e acompanhou o filho até a unidade de saúde.