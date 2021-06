Homem que desapareceu há 2 meses em SP é encontrado em cidade baiana

Um homem que estava desaparecido desde que saiu de São Paulo para Minas Gerais, onde morava, foi encontrado na manhã da segunda-feira (21) em Oliveira dos Brejinhos, no oeste da Bahia. Desorientado e assutado, Leandro Silva foi localizado por equipes da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Macaúbas).

Leandro era considerado desaparecido desde 16 de abril. Ele havia sido visto pela última vez no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Como nunca chegou a Minas, familiares registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento na delegacia de Mairiporã, na Grande São Paulo.

O soldado Jailton Portela, do 5º Pelotão, contou que sua equipe notou no final da manhã um homem caminhando desorientado, perto do povoado do Beira, nos arredores da BR-242. “Percebemos que ele não falava muito, mas contou que saiu de São Paulo e decidiu ir, andando, para casa, em Minas Gerais”, diz. Leandro é natural de Ninheira (MG).

Ao notar que se tratava de alguém confuso e que não era da região, a PM o encaminhou para um órgão de assistência. “Rapidamente o encaminhamos para a Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) para que pudesse ser assistido e informamos a localização na delegacia de Oliveira dos Brejinhos”, acrescenta o soldado Portela.

No Creas, ele foi encaminhado para atendimento de saúde e faz-se o processo para informar a família.. “O levamos para o Hospital de Pequeno Porte Dr. Cupertino da Silva, pois ele estava bastante desidratado. Ele possuia os documentos e um número de telefone, então informamos às equipes de assistência social, em Minas Gerais, e eles conseguiram contatar a família”, diz a coordenadora Marcela Viviane Brito.

Por volta das 22h, os responsáveis por Leandro chegaram no local onde ele estava e o levaram para casa.