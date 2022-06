Homem que dirigia Corolla é preso após apresentar CNH falsa comprada por R$ 2 mil

Um homem foi preso em flagrante dirigindo com uma CNH falsa, na tarde da última segunda-feira (20). A ação aconteceu no Km 18 da BR 415, trecho do município de Ilhéus, no Sul da Bahia, por volta das 16h. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os policiais faziam fiscalização de combate a criminalidade, quando deram ordem de parada para um Toyota/Corolla, emplacado em Vinhedo (SP).

Após realizada a consulta nos sistemas informatizados, foi verificado que a carteira apresentada pelo condutor não possuía registro no banco de dados dos órgãos de trânsito. Em seguida, ele também apresentou um RG com os dados de outra pessoa. Aos policiais, o homem de 48 anos relatou que deu início ao processo de habilitação, contudo foi reprovado algumas vezes na prova teórica e por isso resolveu aceitar a proposta para confecção do documento de forma irregular. Disse ter pago a quantia de R$ 2 mil pela aquisição da CNH.

Tendo em vista os indícios de se tratar de documento falso, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Ilhéus (BA), para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado é crime previsto no art. 304 do Código Penal e tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão, e multa.

A PRF ressalta que para aquisição de uma carteira de motorista lícita é necessário ser aprovado em várias etapas, o que incluí provas teóricas e práticas. Esses exames exigem leitura e escrita, tanto para quem vai tirar a carteira nacional de habilitação pela primeira vez, como para quem vai renovar.