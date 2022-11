Homem que era Papai Noel de shopping revela ser serial killer

Um jardineiro que também trabalhava como Papai Noel em um shopping center do Canadá conseguiu evitar a prisão por muito tempo, mas foi detido acusado de assassinato em série de homens gays em Toronto.

De acordo com informações da BBC News, Bruce McArthur foi preso por ter assassinado oito homens entre 2010 e 2017. Ele confessou os crimes e alegou que as vítimas tinham ligação com o Village, bairro gay da cidade, a maioria tinha ascendência do Oriente Médio ou do Sul da Ásia.

Uma dessas vítimas foi Sean Cribbin, que conheceu o serial killer em julho de 2017. Os dois conversaram atráves de um aplicativo de relacionamento e se encontraram pouco depois para fazer sexo. No entanto, desmaiou depois de usar uma droga chamada de ácido gama-hidroxibutírico, mais conhecida como GHB.

O encontro ocorreu após o oitavo homem ter sido morto. Sean Cribbin foi uma vítima que conseguiu se salvar. Um detetive que fazia investigação sobre as mortes, encontrou a foto de Cribbin no computador do assassino. "Ele tinha colocado um capuz na minha cabeça e fita adesiva nos meus olhos", explicou a vítima.

A polícia conseguiu encontrar diversas pastas com fotos de homens que McArthur tinha assassinado, como forma de recordação. Segundo a reportagem, muitos homens que foram vítimas não podiam revelar com quem mantinham relações sexuais devido as religiões.

No dia da prisão de McArthur, a comunidade gay de Toronto fez diversos protestos sobre como ele conseguiu matar tanta gente por anos sem ser descoberto.