Homem que espancou adolescente diz estar 'abalado' e ter sido demitido

O homem flagrado agredindo o adolescente de 14 anos no Distrito Federal prestou depoimento na tarde de quarta-feira (28). O advogado de Victor de Sales Batista disse que o cliente está "profundamente abalado e arrependido". A informação é do portal UOL.

Ainda de acordo com a defesa, Victor estaria sendo ameaçado de morte. "Ele está muito abalado, se arrepende muito do que fez. Mas ele já está em tratamento. O Victor também trabalha na área de recursos humanos, mas foi demitido após a repercussão do fato", disse ao portal.

O advogado, Guilherme Aguiar Alves, afirma que o suspeito sofre de depressão e ansiedade, além de tomar remédios controlados há um mês.

Caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o garoto no chão, enquanto o homem o chuta, e testemunhas gritam por ajuda. O caso aconteceu no sábado (23).

À TV Globo, moradores da região contaram que a vítima e o homem são vizinhos. Na tarde deste sábado, por estar sem a chave de casa, o adolescente assobiou e gritou para que a mãe abrisse a porta, segundo testemunhas. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o menino com escoriações, já o suspeito fugiu.

Relatos apontam que antes das agressões o homem havia discutido com o adolescente. Momentos depois, quando ele já estava na quadra, o agressor apareceu e espancou a vítima.

Em depoimento, a vítima relatou que o agressor fez ameaças de morte, após atacá-lo com socos e pontapés. Segundo o garoto, antes da sessão de espancamento, o agressor se aproximou e perguntou: “E agora? Você vai correr? Você não disse que não sou seu pai?”. Em seguida, Victor lhe deu um soco no rosto. O garoto caiu no chão, Victor o xingou de “filho da puta”, “desgraçado” e afirmou: “Na próxima vez, vou é te matar”, conforme divulgou a coluna Na Mira, do portal Metrópoles.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal, injúria e ameaça contra o jovem.