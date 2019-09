Homem que levava crianças em carro é preso com cocaína na Bahia

Um homem que estava com uma mulher e duas crianças em um carro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta terça-feira (3). Ele transportava 16 kg de cocaína e foi pego no km 566 da BR 116, trecho do município baiano de Nova Itarana.

De acordo com a PRF, os agentes federais faziam a fiscalização na via quando abordaram o homem dirigindo um Fiat Cronos, na companhia de uma mulher e duas crianças. Quando foi parado, ele ficou bastante nervoso e se atrapalhou na hora de responder às perguntas dos agentes, o que levantou suspeitas contra ele.

Os policiais decidiram fazer uma averiguação no carro e, dentro do tanque de combustível, acharam os 16 tabletes da droga, todos envoltos em bexiga inflável e saco plástico.

Após o flagrante, o motorista contou que comprou a substância ilícita na cidade de San Matías, na Bolívia, por cerca de R$ 8.500 por quilo. Ele pretendia revender a droga para um homem em Feira de Santana e cobraria o dobro do valor.

Após a confissão, ele foi detido e encaminhado, juntamente com a cocaína, à delegacia de polícia judiciária local.