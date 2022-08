Homem que matou amiga após receber tapa na cara é preso na Bahia

O acusado de matar Maria D'Ajuda de Oliveira Santos, 48 anos, na última sexta-feira (12), no município de Itamaraju, foi preso na segunda (15), por policiais da Delegacia Territorial do município. Conforme ele relatou em depoimento, ele matou a mulher a pedradas após ela desferir um tapa na cara dele – supostamente sem motivo aparente, segundo a polícia.

A mulher saiu de casa informando que iria beber com o acusado e não retornou. O corpo dela foi encontrado em uma construção localizada na Rua D, no bairro Italage. “De imediato nos deslocamos para o local para colher informações. Com ajuda da Polícia Militar. testemunhas informaram que o possível autor estaria vendendo joias da vítima. Ele foi interrogado e confessou o crime”, explicou o titular da DT de Itamaraju, delegado Gilvan de Meireles Prates.

Como não cabia mais flagrante, o delegado solicitou ao Judiciário o mandado de prisão preventiva, que foi expedido e cumprido. “Em depoimento, ele relatou que, após passar a noite bebendo com a vítima, esta em dado momento desferiu um tapa em seu rosto sem motivo aparente. Em seguida deu uma 'gravata' na vítima, deixando-a desmaiada, e a arrastou para outro local, onde encontrou uma pedra de paralelepípedo, com a qual desferiu dois golpes na cabeça dela, que morreu no local”, disse o delegado.

O preso já foi processado por tráfico de drogas e associação para o tráfico no estado do Espírito Santo. Ele foi encaminhado para a carceragem de Teixeira de Freitas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.