Homem que matou duas companheiras é preso na Bahia

A polícia prendeu, nesta sexta-feira (14), o homem apontado pela morte Luciemeire Viana da Silva no último domingo (9), em Itabela, no extremo sul baiano. Ele e a vítima tinham um relacionamento. Luciemeire foi encontrada em estado de putrefação em uma residência localizada no bairro Bandeirantes.

O autor, que tem 59 anos, foi localizado enquanto tentava fugir para a cidade de Itamaraju. Ao ser detido, a polícia descobriu que o acusado também tinha um mandado de prisão em aberto por outro feminicídio ocorrido em 1998, na cidade de Guaratinga.

O homem foi levado para a DT/Itamaraju onde foi ouvido na unidade policial e teve os dois mandados de prisão por feminicídio cumpridos. Ele segue custodiado à disposição do poder Judiciário.