Homem que matou menina de dois anos a tiros em Santa Luzia é preso

A polícia prendeu neste sábado (6) um homem acusado de assassinar uma menina de apenas dois anos. Elisa Vitória de Jesus foi morta a tiros na noite de sexta-feira (5), na cidade de Santa Luzia, no sul do estado.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da criança informou que o marido, pai da criança, era alvo dos disparos. O autor do crime foi localizado horas depois, em Itabuna, no bairro São Jorge, e levado para a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), onde foi autuado em flagrante.



“As roupas usadas por ele no momento da ação violenta foram apreendidas em sua casa. O homem foi reconhecido pela mãe da vítima”, informou o coordenador da 6ª Coorpin, delegado Evy Paternostro.



A criança foi assassinada enquanto dormia na casa da avó. Ela estava morando no local, com os pais e uma irmã. O suspeito e mais dois comparsas invadiram a casa procurando o pai da menina, que não estava no local.



“Seguimos com as investigações para identificar e localizar os outros envolvidos no crime. O flagranteado já teve a prisão preventiva solicitada à Justiça”, acrescentou Evy Paternostro.