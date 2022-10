Homem que matou taxista é preso em flagrante roubando carro na Bahia

Marcos Vinícius Gouveia, de 18 anos, acusado de matar o taxista José Raimundo Honorato, de 69 anos, em outubro deste ano, em Itabuna, foi preso enquanto roubava um carro nesta quarta-feira (26) em Uruçuca, no sul da Bahia.

Na ação, ele e um comparsa agrediram o motorista, um homem de 54 anos, que foi socorrido para uma unidade de saúde. A dupla foi presa em flagrante pela Polícia Militar e levada para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus).

Marcos Vinícius era investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Itabuna como principal suspeito do latrocínio do taxista. A vítima, que realizava transporte de passageiros, foi atingida por disparos de arma de fogo, quando fazia uma corrida iniciada no Terminal Rodoviário da cidade de Itabuna. Ele chegou a ser socorrido a um hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Em depoimento, o acusado confessou a autoria do crime de latrocínio e mais quatro roubos de veículos a taxistas e motoristas de aplicativo em Itabuna. “Ele foi preso em fevereiro por receptação e recebeu liberdade em junho de 2022, começando a fazer em agosto e setembro roubos a motoristas de táxi e de aplicativos com muita violência, sendo solicitada a prisão dele a Justiça de Itabuna”, detalhou o delegado titular da Furtos e Roubos de Itabuna, Miguel Francisco Lapate Cicerelli.

O outro preso, de 21 anos, assumiu ter realizado dois roubos de táxi e outros contra motoristas de aplicativo em companhia de Marcos Vinícius. De acordo com o delegado, o autor do latrocínio poderá sofrer uma pena de 20 a 30 anos pelo crime. “As investigações continuam na delegacia de Furtos e Roubos de Itabuna e no prazo máximo de 10 dias todos os inquéritos serão remetidos em definitivo à Justiça de Itabuna”, pontuou o delegado.