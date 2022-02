Homem que matou torcedor do Palmeiras após jogo disse que atirou em legítima defesa

O homem que atirou em um torcedor do Palmeiras após a partida contra o Chelsea, pela final do Mundial de Clubes, afirmou em depoimento à polícia que disparou a arma em "em legítima defesa". O caso aconteceu neste sábado (12), nas proximidades do Allianz Parque, onde os alviverdes se reuniram para assistir à partida pelos telões, já que o confronto ocorreu no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi. O time paulista perdeu o título para o time inglês durante a prorrogação.

A vítima foi identificada como o torcedor Dante Luiz, de 42 anos. O acusado pelo crime é o agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Jr. De acordo com o delegado Maurício Freire, da Divisão de Operações Especiais, o homem admitiu ter atirado. Ele disse que foi cercado por torcedores e que, apesar de ter afirmado que também era palmeirense, arrancaram o celular da sua mão.

O agente informou ainda que, após o acontecimento, teria corrido e mostrado para os torcedores que o cercaram que ele estava armado. Como continuou sendo perseguido e foi atacado, ele decidiu atirar para se proteger. José tem porte e posse de arma.

O delegado informou à imprensa que uma quadrilha de roubo de celulares foi identificada nas imediações do estádio e que outros torcedores realmente foram atrás do suspeito. José foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

Crime

Dante Luiz foi baleado na Rua Palestra Itália. Ele foi atingido na região do tórax e chegou a receber massagem cardíaca de pessoas que estavam próximas. O torcedor foi socorrido em estado grave para o Hospital das Clínicas, mas morreu pouco depois.

No momento dos disparos, a cavalaria da PM e a Tropa de Choque foram acionadas, e bombas de efeito moral e balas de borracha foram utilizadas para dispersar os torcedores. Houve correria e tumulto.

Na confusão, um segundo torcedor foi preso por supostamente tentar atropelar policiais que estavam de moto. No tumulto, três PMs ficaram presos e, além disso, de acordo com informações dos bombeiros, um outro torcedor foi agredido, teve fratura exposta na perna e foi socorrida no Pronto-Socorro da Santa Casa.