Homem que praticava furtos no Centro Histórico é preso

Um homem acusado de ser o autor de diversos furtos cometidos no Centro Histórico de Salvador foi preso, na quinta-feira (23), por policiais da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) após cumprimento de mandado. Ele foi encontrado no Terreiro de Jesus, no Pelourinho.

“É um suspeito que já acumula uma vasta ficha criminal pela prática de furtos contra transeuntes e turistas no Centro Histórico. Também temos informações que ele atua em outras áreas da capital baiana”, relatou a titular da Deltur, delegada Maritta de Souza.

O preso foi encaminhado para custódia da delegacia onde segue à disposição do Poder Judiciário, aguardando o encaminhamento para o Sistema Prisional.