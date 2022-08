Homem que roubou carro em Stella Maris é preso

Um homem que roubou um carro modelo Voyage no bairro de Stella Maris foi preso seis dias depois do crime. Ele foi flagrado com o veículo na cidade de Ibotirama, região Oeste da Bahia.

O criminoso foi encontrado na sexta-feira (26), após uma operação conjunta entre a Operação Apolo, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado e a 28ª Companhia Independente da PM.



Após troca de informações, as equipes fizeram rondas no bairro de Alto do Cruzeiro, em Ibotirama, e acharam o carro.

“Após contato com a Operação Apolo, fomos informados onde estaria o veículo. Localizamos e conduzimos o condutor até a Delegacia Territorial (DT) da cidade”, disse o comandante da especializada, major Geovanni Damasceno.

De acordo com o delegado Antônio Rosélio, o homem foi autuado por receptação e está à disposição da Justiça. “Ele possui outras três passagens pelo mesmo crime”, informou.