Homem que utilizava perfis falsos para atrair crianças foi preso em Itagi

Um homem, de 28 anos, investigado por pedofilia foi preso, em uma ação de equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), em conjunto com policiais civis do Distrito Federal, na tarde de quarta-feira (16).

O suspeito foi localizado na cidade de Itagi, distante 419 quilômetros de Salvador. De acordo com as investigações, o criminoso se passava por criança e usava perfis falsos para interagir com as vítimas, que eram do Distrito Federal. Foram expedidos dois mandados de busca, além de um de prisão preventiva contra ele.

O coordenador da 9ª Coorpin/Jequié, delegado Rodrigo Fernando de Souza, explicou que o homem ganhava a confiança das crianças e as induzia a produzirem vídeos e fotos com conteúdo pornográfico. “Como forma de obrigar as vítimas a continuarem enviando o material, o suspeito fazia ameaças e dizia que caso contassem aos pais, ele iria publicar os vídeos na internet”, disse o coordenador.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, que serão submetidos à perícia. O preso está sendo transferido para o Distrito Federal e responderá pela prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), podendo ser condenado a uma pena que varia entre 5 a 13 anos de prisão.