Homem que violentou vizinha de 11 anos é preso no interior da Bahia

U m homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos, praticado em novembro de 2020, foi capturado após ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, no município de Cícero Dantas, no nordeste da Bahia. O alvo das investigações foi preso no início da tarde da segunda-feira (21).



Segundo o titular da Delegacia Territorial (DT) de Cícero Dantas, delegado Miguel Vieira Filho, na época do crime o homem tinha 21 anos e era vizinho da família.



“A família descobriu e denunciou ao Conselho Tutelar da cidade, que rapidamente nos informou”, detalhou, informando ainda que os abusos foram confirmados após exames periciais na garota.

Com essas informações o caso foi remetido à Justiça que validou o início das investigações. Após denúncias enviadas à unidade sobre o esconderijo do criminoso, as equipes acionaram os integrantes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste e montaram um esquema para capturá-lo.

Os PMs seguiram para o bairro Alto do Bem Querer, em Cícero Dantas, e surpreenderam o homem, escondido na casada mãe. Ainda de acordo com Vieira, ele tentou correr após notar a presença dos policiais, mas não conseguiu.