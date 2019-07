Homem se finge de morto para pedir noiva em casamento no Amazonas; assista

Algumas pessoas resolvem exagerar na criatividade na hora de pedir o mozão em casamento. Mas um homem de Iranduba Grande, no Amazonas, resolveu estrapolar todos os limites: ele se fingiu de morto para propor a troca de alianças.

O pedido inusitado viralizou após o noivo Kessy Honi Sarmento publicar a trollagem com Klissia Rodrigues em seu Facebook.

Para concluir a trollagem com sucesso, Kessy pediu que avisassem à então namorada que ele havia falecido após cair de moto.

Ao chegar no local, Klissia se depara com o amado no chão. Então, de repente, ele se levanta e, com um buquê em mãos, faz o pedido.

A noiva, ainda aos gritos, precisa de um tempo para se recuperar do trauma, colocar a aliança e dizer o esperado sim.

No post, Kessy Hori escreveu: “Meu pedido de casamento. Nunca fomos um casal normal e meu pedido não poderia ser diferente, né?”.

“Sentir que eu não estaria ali ou pensar que se eu acordasse amanhã você não poderia me ver mudaria seu mundo totalmente! Então resolvi te pregar uma peça nesses 5 anos juntos. Foi pesada. Mas tenho certeza que você sentiu o que senti. E mais certeza ainda eu tenho que você me ama. Quero passar minha vida inteira com você”, declarou-se o noivo de Klissia.