Homem se nega a usar máscara, é barrado em mercado, volta armado e é morto

Um homem foi morto depois de ser impedido de entrar sem máscara em um mercado e voltar armado com uma faca ao local. O caso foi na noite de domingo (8) na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis (SC). Ninguém foi preso pelo crime. Depois da morte, o mercado foi atacado inclusive com tiros, de acordo com reportagem do G1 SC.

Segundo a Polícia Militar, a situação começou por volta das 19h30 em um mercado no bairro de Passagem do Maciambu. O homem de 44 anos chegou e não foi autorizado a entrar por estar sem máscara. O uso do protetor facial é obrigatório em Santa Catarina em qualquer lugar, público ou privado, exceto dentro das residências, por conta da pandemia.

Ele saiu e voltou logo depois ao local, armado com uma faca, ameaçando clientes e funcionários, dando início a uma briga no local.

No meio da confusão, o homem foi retirado por conhecidos de lá. Ele estava ferido na cabeça e já chegou sem sinais vitais a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde os amigos pararam para pedir socorro. A corporação chamou um médico mesmo assim, mas nada podia ser feito.

O homem morto já tinha passagens por lesão corporal, ameaça, dano, invasão de propriedade e crimes ambientais.

O mercado foi depredado logo em seguida, mas ninguém foi preso. O estalecimento não comentou o caso.