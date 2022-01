Homem se torna 1ª pessoa sem doença terminal a morrer por eutanásia na Colômbia

Um homem de 60 anos foi a primeira pessoa a morrer por eutanásia sem sofrer de uma doença terminal na Colômbia. Victor Escobar Prado morreu na sexta-feira (7), depois de uma luta de dois anos na Justiça para ter o pedido aprovado. O procedimento foi feito em uma clínica na cidade de Cali.

"Victor Escobar pediu para doar seus órgãos. Ele morreu às 21h20 de sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, como era seu desejo. Victor conseguiu. Ele descansou da dor", escreveu o advogado dele, Luis Giraldo Montenegro, no Twitter.

Montenegro também divulgou um vídeo de Escobar agradecendo a solidariedade que recebeu durante esse período de luta judicial. "Bênçãos e abraços a todos. E eu não digo adeus, mas até logo. A vida não se compra, aos poucos vai chegando a vez de cada um de nós. Pouco a pouco nos encontraremos onde Deus nos colocou", diz.

Nas últimmas horas, ele esteve com a mulher, os quatro filhos e o advogado, com quem teve o último almoço. Depois, se reuniu com jornalistas para falar sobre sua luta pelo direito à eutanásia.

Antes de Escobar, Martha Líria Sepúlveda, de 51 anos, também tentou passar pelo procedimento sem estar em estado terminal. Apesar de ter recebido autorização, a eutanásia dela foi suspensa horas antes de acontecer. Martha tem esclerose lateral amiotrófica (ELA) e relatava que a dor atrapalha sua vida. A doença é degenerativa.

Já Victor Escobar tinha vários problemas de saúde depois de sofrer dois AVCs em 2007 e 2008. Ele também sofreu um acidente grave de carro há 36 anos, precisando passar por quatro cirurgias na coluna. Vivia com dificuldades de mobilidade, um lado do corpo paralisado, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar e ainda tinha diabetes e hipertensão. Ele descrevia seus últimos anos como de "sofrimento e dor".