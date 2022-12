Homem sobrevive após levar tiro na nuca que saiu pela boca: 'Um milagre'

Um homem de 24 anos foi atingido por um tiro na nuca que saiu pela boca na noite da última sexta (2), em Marialva, no norte do Paraná. No entanto, ele não teve sequelas graves, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel (Samu). As informações são do g1.

Um vídeo capturou o momento em que a vítima, em frente a uma distribuidora de bebidas, é atingida pelo disparo por trás. Em seguida, ele corre até uma lanchonete para pedir socorro.

O homem teve fratura na primeira vértebra cervical. “Lesão desse tipo são incompatíveis com a vida ou podem deixar a vítima no mínimo tetraplégica, mas ele teve muita sorte. Foi um milagre”, explicou o médico do Samu, Joel Darte, ao g1.

O suspeito chegou a procurar os militares ao saber que tinha sido acusado pela vítima. Apesar de negar o crime, foi preso em flagrante, segundo a PM.

Tiro

Segundo socorristas, o tiro perfurou a nuca da vítima, passou pelo pescoço e quebrou alguns dentes. O rapaz foi socorrido e ficou consciente durante o atendimento.

A vítima foi levada para o Hospital Universitário de Maringá (HU) e aguarda transferência para unidade de referência para realizar uma cirurgia, conforme o HU.