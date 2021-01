Homem suspeito de envolvimento com milícia no Rio é morto na Bahia

Um homem foragido do Rio de Janeiro, apontado como integrante de uma milícia naquele estado, foi morto, no início da manhã desta terça-feira (5), na cidade baiana de Aurelino Leal. Com ele foram encontradas uma pistola de fabricação alemã, carregador e munições.

O caso ocorreu, segundo a Polícia Militar, quando policiais faziam patrulhamento preventivo contra furto de cacau, na zona rural de Aurelino Leal, quando avistaram um homem caminhando.

O indivíduo, quando percebeu a presença dos policiais, mudou bruscamente de direção e começou a correr. Os PMs fizeram o cerco e na tentativa de abordagem foram atacados com disparos de arma de fogo.

O homem, ainda teria invadido uma casa abandonada, mas acabou ferido. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O nome do suspeito não foi divulgado.