Homem suspeito de praticar estupro na Bahia é preso em São Paulo

Um homem de 39 anos suspeito de praticar um estupro no município de Ribeira do Pombal, na Bahia, foi preso em São Paulo, nesta sexta-feira (22). Um irmão dele, que também participou do crime, já tinha sido preso em julho.

O homem, que não teve o nome divulgado, tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Ribeira do Pombal em aberto desde 2018.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em maio de 2005, ele – então com 23 – praticou estupro contra uma adolescente de 13 anos em Ribeira do Pombal. O crime foi praticado com a ajuda do irmão dele e de um amigo. O amigo foi preso na época, mas os dois irmãos conseguiram escapar e estavam foragidos.

Um deles foi preso também em São Paulo, em julho, em uma ação integrada entre a Polícia Civil da Bahia e a PM de SP. Desta vez, outra investigação em conjunto entre a Delegacia Territorial (DT) de Euclides da Cunha e a Polícia Militar de São Paulo resultou na captura desta sexta-feira (22).

Com base nas informações passadas pelo Setor de Investigação (SI) da DT de Euclides da Cunha, equipes do 1º e do 27º Batalhões de Polícia Militar localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão. Ele já foi apresentado na 101ª Delegacia de Polícia Civil de São Paulo, onde ficou custodiado. Ele deve ser transferido à Bahia, onde será entregue ao sistema prisional.