Homem tem pulmões perfurados ao ser atingido por flechada na Federação

Um homem identificado como Anderson Cleiton Batista Pereira, 41 anos, teve os dois pulmões perfurados após ser atingido por uma fechada no ombro direito, na tarde desta quinta-feira (26), no bairro da Federação, em Salvador. Socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima chegou ao Hospital Geral do Estado (HGE) inconsciente, com o objeto atravessado no corpo.

A reportagem do CORREIO apurou que a cirurgia para retirada do objeto durou quase 10 horas, sendo concluída apenas no início da madrugada desta sexta-feira (27), quando ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece internado em estado considerado grave.

Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta volta das 14h20, militares da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência que dava conta de que "indivíduos tentaram roubar uma janela de alumínio de uma residência", na rua Pedra da Marca.

Apontado pela PM como um dos suspeitos, Anderson já foi encontrado ferido. "O acusado encontrado ferido por arma branca foi socorrido por uma equipe do Samu para o Hospital Geral do Estado", finaliza a corporação.

De acordo com informações registradas do boletim de ocorrência da unidade de saúde, a esposa de Anderson nãos soube explicar a autoria e motivação do atentado, registrado na 7ª Delegacia (Rio Vermelho) como tentativa de homicídio.

A mulher disse apenas que o crime aconteceu pouco depois das 15h, em via pública, próximo ao Colégio Gurilândia, na Avenida Cardeal da Silva. Anderson tem registros policiais por furtos, arrombamentos e roubo.