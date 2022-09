Homem tenta matar esposa a facadas após sonhar que estava sendo traído

Depois de sonhar que a esposa a traia com outra pessoa, um homem de 37 anos tentou matá-la brutalmente na residência do casal. O caso aconteceu em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, nesta segunda-feira (19).

A vítima recebeu golpes no pescoço, clavícula e nas mãos após ser questionada pelo marido se estava o traindo com outro homem. Mesmo negando que não tinha praticado a infidelidade, a mulher voltou a dormir e o marido iniciou os golpes de faca, segundo informações do site Metrópoles.

Percebendo a situação após as agressões, o suspeito fugiu depois do crime. No entanto, pouco depois, foi preso após um trabalho de monitoramento da polícia para localizá-lo e confessou, na delegacia, que praticou a tentativa de homicídio no dia 9 de agosto.

Eles eram casados há 13 anos e são pais de quatro filhos. O suspeito já tinha passagem por homicídio em outra cidade do Distrito Federal. O homem vai responder por tentativa de feminicídio.