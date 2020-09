Homem tenta roubar carro, tira roupa e sai andando nu pela rua em Minas Gerais

Um assaltante usou uma tática peculiar para tentar escapar da polícia em Itabira, Minas Gerais, nesta quarta-feira (9). Após tentar roubar um carro, na fuga o homem tirou a roupa e saiu andando nu pelas ruas da cidade, sem se importar com quem estava olhando.

Segundo o portal DeFato, após ser flagrado sem roupa o rapaz, de 18 anos, foi preso por tentativa de roubo.

A vítima foi um homem de 51 anos, que estava com o veículo estacionado no centro da cidade. Durante a abordagem, o proprietário do veículo, jogou suas chaves pela janela e acabou sendo agredido pelo suspeito.

A vítima sofreu leves escoriações e apresentava uma lesão no braço direito, devido a uma mordida. As roupas do suspeito foram apreendidas e ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.