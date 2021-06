Homem teria matado jovem após vítima dizer que queria ser 'apenas amiga'

A jovem Vitórya Melissa Motta, de 22 anos, teria sido morta a facadas dentro de um shopping em Niterói, Região Metropolinata do Rio de Janeiro, após dizer que queria ser 'apenas amiga' de Matheus dos Santos da Silva, principal suspeito do feminicídio.

A versão foi apresentada por uma amiga da vítima, Ana Franciane de Oliveira. De acordo com o Extra, ela era colega de Vitórya e Mateus no Curso Técnico de Enfermagem no Senac.

O rapaz foi preso em flagrante na última quarta-feira, acusado de feminicídio.

Em depoimento aos policiais, Ana contou Matheus tinha se declarado para Vitórya, mas a jovem respondeu que a relação entre ambos era apenas de amizade. A testemunha também relatou que recentemente a vítima tinha decidido se afastar de Matheus para não dar a ele qualquer esperança, o que teria provocado a ira do rapaz.

Ana disse Vitórya pediu que ela conversasse com Mateus para confortá-lo. No entanto, ele mostrou indignação com o comportamento da vítima e afirmou estar sendo desrespeitado por ela. Para a testemunha, Matheus cometeu o crime porque a vítima não estava correspondendo seus sentimentos.

Ana ainda revelou que Vitórya era a única amiga de Mateus no curso. O rapaz era bastante introvertido e só tinha relação próxima com a vítima. A jovem complementou que Matheus apresentava sérias dificuldades comunicando-se pessoalmente, se expressando em tom de voz tão baixo que era difícil compreendê-lo. No entanto, por WhatsApp, ele se expressava muito bem.

No dia do crime, os três estiveram juntos, pela manhã, no curso técnico. À tarde, os três participariam de um grupo de estudos com outras duas amigas. Vitórya acabou optando por não participar e foi até o Shopping Bay Market encontrar outros colegas do curso.

Sabendo que a vítima não iria mais, Matheus também desistiu do encontro. Ele foi em direção ao shopping, onde matou a jovem.

Vitórya foi esfaqueada por Matheus na praça de alimentação do Plaza Shopping, na tarde da última quarta-feira. Segundo testemunhas, a jovem estava sentada em uma mesa, com Matheus em pé, conversando com ela, quando a vítima levantou. Nesse momento, o acusado, tirou uma faca da bolsa e golpeou Vitórya. O rapaz foi contido por um homem e imobilizado. Na delegacia, ele permaneceu em silêncio e não quis prestar depoimento.