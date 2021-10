Homem troca freio por acelerador em Lamborghini e vai parar em lago

O dono de uma Lamborghini acabou confundindo os pedais do acelerador com o do freio e o veículo foi parar no fundo de lago na Áustria.

O condutor, de 31 anos, sobreviveu ao acidente e só teve ferimentos leves. Ele conseguiu sair do veículo antes que afundasse completamente.

Segundo contou às autoridades locais, o motorista engatou a marcha à ré na direção de um lago de cerca de 15 metros de profundidade e começou a acelerar, em vez de frear.

Por sorte, quando o veículo caiu na água, ele conseguiu saltar e nadar até a margem, onde recebeu ajuda e foi levado ao hospital.