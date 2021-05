Homem usa martelo para quebrar fachada da Câmara de Vereadores de Ilhéus

Um homem usou um martelo para danificar a fachada da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Em um vídeo, que circula por aplicativos de mensagens, é possível ver o homem martelando a fachada da sede do Legislativo da cidade do sul da Bahia.



Em nota, a Câmara Municipal de Ilhéus lamentou o ocorrido e disse que o ataque foi motivado por um desentendimento do homem com um vereador da cidade. A Câmara diz ainda que o caso será apurado e que o homem já teria sido identificado.. Veja nota divulgada pela Câmara de Vereadores."No início da tarde de hoje, uma pessoa já identificada através de vídeos que circulam nas redes sociais, danificou à marteladas parte da fachada do Palácio Teodolindo Ferreira, sede do Poder Legislativo de Ilhéus. Pelo apurado até o momento, não se trata de um ato contra a instituição. O ataque teria ocorrido em função de desentendimentos pessoais com um vereador da cidade. Lamentamos profundamente o ocorrido e encaminharemos a apuração dos fatos à Coordenadoria de Polícia do Interior, a quem caberá apurar e tomar as providências cabíveis"