Homem viaja no trem de pouso de avião, mas cai e morre em Londres

O corpo de um passageiro clandestino, que viajou no compartimento do trem de pouso de um avião que fez o trajeto Nairobi-Londres, no domingo (30), foi encontrado no jardim de uma casa no sul de Londres, anunciaram nesta terça-feira (2) as forças policiais inglesas.

O corpo, aparentemente do sexo masculino, foi encontrado no jardim de uma casa no bairro de Clapham.

Segundo a polícia, o clandestino caiu de um avião da companhia aérea Kenya Airways que pousou no Aeroporto de Heathrow, em Londres, a oeste da capital, proveniente de Nairobi, no Quênia, na África.

Um porta-voz da companhia aérea lamentou a morte da pessoa, cuja identidade não foi divulgada.

"A Kenya Airways trabalha em estreita colaboração com as autoridades de Nairobi e Londres, enquanto investiga minuciosamente o caso", acrescentou a fonte da companhia aérea.

Esta não é a primeira vez que ocorre um incidente como este perto do terminal de Heathrow.

Em 2015, um homem foi encontrado morto no telhado de um prédio em Richmond e, em 2012, o corpo de um homem foi descoberto no trem de pouso de um avião proveniente de Joanesburgo, na África do Sul, e que desceu no aeroporto de Londres.