Homens armados assaltam motoristas na Ladeira do Cacau, em Salvador

Na noite desta quarta-feira (9), homens armados praticaram assaltos na Ladeira do Cacau, no bairro do São Caetano, na região de um quebra-molas. Quando os veículos desaceleravam, um grupo de homens abordava as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, os militares da 9ª CIPM foram acionados pelo Cicom. Os suspeitos foram visualizados pelos militares, porém fugiram do local. Não há registros de feridos.

Foram feitas incursões, mas nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento está reforçado na região.

A Polícia Civil informou que nenhum ocorrência foi registrada.