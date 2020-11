Homens armados invadem Hospital Evangélico e assaltam funcionários

O Hospital Evangélico da Bahia, no bairro de Brotas, foi invadido por homens armados por volta das 12h da quarta-feira (18). Segundo a assessoria da unidade de saúde, a ação ocorreu no refeitório e cerca de 30 colaboradores estavam no local e foram rendidos, mas não houve feridos.

O hospital informou que a invasão foi feita por quatro homens armados. Porém, de acordo com a Polícia Civil, seis homens participaram do crime e renderam todas as pessoas presentes no local. Cinco vítimas que tiveram seus pertences roubados compareceram à 6° Delegacia (Brotas) para fazer o registro, e o procedimento deve ser encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde as investigações terão continuidade.

Por meio de nota, o Hospital Evangélico informou que já disponibilizou imagens das câmeras de segurança e ampliou a vigilância 24 horas do local. Além disso, ressaltou que nenhum paciente foi vítima da ação, que ocorreu, de acordo com a assessoria, apenas no prédio de setores administrativos.

