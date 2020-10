Homens assaltam ônibus em São Cristóvão e morrem em confronto com a polícia

Dois homens que assaltaram um ônibus, no bairro de São Cristóvão, morreram em confronto com a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), dois revólveres calibres 38 utilizados pela dupla foram apreendidos.

Os criminosos tentaram deixar o local quando os policiais se aproximaram (Foto: Reprodução)



Segundo a SSP, um cobrador alertou três policiais militares que estavam de serviço na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de que estava acontecendo um assalto. Os policiais se aproximaram do veículo e viram os criminosos, que tentavam deixar o local.



Durante a ação, um policial e um passageiro acabaram baleados, eles receberam primeiro atendimento na UPA. Os dois assaltantes também foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.



Além dos revólveres, a polícia também apreendeu seis aparelhos celulares e diversos bens roubados.