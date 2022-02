Homens disparam contra casal em tentativa de assalto no Rio Vermelho; vídeo

A Rua Almirante Barroso, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi palco de uma tentativa de assalto à mão armada, na noite da última segunda-feira (7), por volta das 20h30. Câmeras de segurança do local registraram dois homens em uma moto, um deles com uma arma de fogo, disparando contra um casal.

As vítimas correram à tempo, e não foram atingidas na tentativa do disparo, que, pelas imagens, aparenta ter sido resultado de um tiro falso. De acordo com a Polícia Militar, a unidade não foi acionada para atender a ocorrência, mas, ao tomar conhecimento da tentativa de roubo, intensificou o policiamento na região na manhã desta terça (8).

Questionada sobre outras ações delituosas que estariam gerando pânico entre moradores do bairro, a assessoria afirmou que, se ocorreram, não houve registro na delegacia.

Ainda segundo nota da PM, o policiamento na região é realizado por meio de viaturas motorizadas de duas e quatro rodas, que, durante o dia realizam operações para prevenir e reprimir ações delituosas. A área conta com apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) - Rondesp Atlântico, do Batalhão de Polícia de Reforço Operacional (BPRO), além de pessoal empregado em regime de horas extras nas operações Cooper e Corredor Turístico de Salvador (CTS).