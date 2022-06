Homens em moto morrem após serem baleados em Santa Mônica

Dois homens foram mortos a tiros no bairro de Santa Mônica, no início da manhã desta quinta-feira (30). O crime aconteceu na Rua Dr. Aristides de Oliveira, no fim de linha do bairro.

As vítimas estavam a bordo de uma moto e chegaram a bater em uma Kombi que estava estacionada no local.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 37ª CIPM foi acionada pelo pelo Cicom para averiguar uma denúncia de dois homens que haviam sido baleados.

Ao chegarem ao local, os PMs constataram o fato isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que a autoria e motivação serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).