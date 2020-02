Homens invadem casa e matam mulher em Camaçari

Uma mulher identificada como Cida Paixão Lisboa foi assassinada na madrugada desta sexta-feira (21), na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ela teve a casa invadida por homens armados e morreu no local. A idade da vítima não foi divulgada.

A Polícia Civil suspeita que cinco homens participaram do crime. Eles chegaram em Barra do Jacuípe durante a madrugada, invadiram a casa de Cida e balearam a mulher dentro do imóvel.

O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia (Monte Gordo). Equipes do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizaram os levantamentos iniciais, e a autoria e a motivação estão sendo apuradas.

Em nota, a Polícia Militar contou que uma viatura foi acionada logo após informações de um feminicídio ocorrido no Loteamento Eldorado, em Barra do Jacuípe, na madrugada desta sexta-feira.

“Quando chegou ao local, os policiais militares encontraram o corpo da vítima, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para proceder com a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação são desconhecidas”, diz a nota.