Homens invadem casa em Mussurunga, matam três pessoas e deixa outra ferida

Três pessoas foram assaasinadas a tiros e outra ficou ferida após homens armados invadirem uma casa no bairro de Mussurunga II, na noite desta quinta-feira (12). São três homens e uma mulher. Três vítimas têm parentesco. Um dos mortos usava uma tornozeleira eletrônica.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), uma divisão do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia ainda não tem pistas dos assassinos e nem a motivação do crime.

Foram mortos: Nelson Ricarde e Rayrde Ferreira Liberato Matos, 45 e 20, respectivamente, além de uma mulher ainda não identificada. Rayrde era quem fazia uso de uma tornozeleira eletrônica. Já Rian Faria Ferreira Liberato Matos, 21, está internado no Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime aconteceu no Setor L, pouco depois das 18h. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, por volta de 18h45, a Central de Polícia informou, a princípio, que havia um homem baleado no endereço informado. Duas viaturas da 49° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ São Cristóvão) foram enviadas ao local e, ao chegar lá, os policiais constataram que, além do homem baleado, havia os corpos de dois homens e uma mulher.

O sobrevivente foi de socorrido para o Hospital Menandro Farias. Ele deu entrada com nove perfurações. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Além dos corpos das vítimas, os.policiais encontraram uma certa quantidade de droga (maconha e cocaina) no local. Os corpos foram levados para o Insittuto Médico Legal Nina Rodrigues. Ainda não há informações sobre dia e local do enterro.