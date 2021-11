Homens roubam R$ 150 mil após invasão a condomínio de luxo em Conquista

Suspeitos levaram dinheiro e joias ao invadirem um apartamento em um condomínio de luxo no bairro Candeias, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Câmeras de segurança instaladas no espaço mostram dois suspeitos de terem cometido o crime, ocorrido no último sábado (30). O caso só foi registrado na manhã desta quarta-feira (3), na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Conquista.

Segundo a Polícia Civil, conforme relato inicial, dois homens entraram pela portaria principal do condomínio e foram até um dos apartamentos, onde furtaram joias, dinheiro, perfumes, um notebook, documentos e cartões. A apuração está em fase inicial e não há detalhes sobre as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento, que ainda serão analisadas pela polícia.

Informações iniciais apontam que os prejuízos ultrapassam os R$ 150 mil, mas vítimas e testemunhas ainda serão ouvidas, a partir desta quarta-feira (3). A ação dentro do apartamento não foi registrada, mas o vídeo mostra os dois suspeitos saindo tranquilamente do edifício, com uma mala pequena e uma mochila.