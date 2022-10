Homens são mortos a tiros em bar no Rio Vermelho

Dois homens foram mortos na frente de um bar no Rio Vermelho, nesse fim de semana. A ação aconteceu na Rua da Paciência, na madrugada de domingo (23).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 12ªCIPM foi acionada para atender a ocorrênmci. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o fato, sendo que as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local, que foi isolado para a realização de perícia.

Uma das vítimas foi identificada como Elber Santos da Conceição, de 21 anos. O outro homem ainda não foi identificado.

Uma equipe do Silc/DHPP esteve no local e expediu as guias para remoção e perícia. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela 1ª DH/Atlântico.